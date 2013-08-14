《Wasik专栏》利率上升会否带来股市上涨？

**长期看法**

让我们假设今年将是诡谲多变，因为投资者担心美联储的宽松计划即将踩刹车，但他们仍然看好股市，因为经济持续缓慢成长。届时利率调升不尽然会打压股市的升势。

根据研究公司Leuthold Group，在过去60年当中，股价和债券收益率有十几次齐步走升。即使是在通货膨胀时期调升利率(从1978年3月至1980年11月上调了5%)，股市仍上涨。单是这段期间，标普500指数就大涨了60%。

Leuthold研究显示，整体来看，在过去60年期间，债券收益率平均上涨了1.69个百分点；同时股市上涨了35%。在截7月5日的最近一波多头行情中，债券收益率跳涨逾1个百分点，股市则上涨了17%。

股市和债券价格之间的连动关系如果要减弱的话，那就是投资者不再看好经济改善、危机发生、或者股市的升势变得不理性的时候了。由于要预测循环周期何时结束几乎是不可能的，因此同时持有股票和债券仍是合理的作法。

这是否意味着，在市场“齐步上涨”时，投资平衡型共同基金最有道理？

Vanguard平衡型指数基金 持有57%的股票和38%的债券，今年以来已上涨了13.6%。该档基金每年收取的管理费为0.24%。

对避险型的投资人而言，这是最方便的投资，但单独的上市交易股票型或债券型基金提供的回报更高。对长线投资者来说，更佳的投资之道是持有像Schwab股票型和Vanguard债券型上市交易基金等单独的基金。(完)