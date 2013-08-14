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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 13:26 BJT

瑞郎汇率：央行理事祖布鲁克称只要有必要，就应维持汇率限制--报载

路透苏黎世8月14日 - 瑞士央行理事祖布鲁克在周三刊登的采访中表示，瑞士央行通过设置瑞郎汇率限制避免了最坏的情况，但瑞郎仍处在较高水平。

祖布鲁克对瑞士日报Corriere Del Ticino称，虽然欧洲出现一些鼓舞人心的迹象，包括德国工业生产以及英国经济开始复苏，但仍需维持汇率限制，而且只要有必要，就还得维持下去。

“目前汇率在1.23，仍需监测形势，但紧张情况已得到缓解，”祖布鲁克称，“只要有必要，就应维持汇价限制。”(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)
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