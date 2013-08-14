《热点透视》投资大亨伊坎一席话或可作为苹果的参考

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧
路透纽约8月14日 - 现年77岁的投资大亨伊坎(Carl Icahn)在Twitter上宣告他持有巨额苹果 股票，或许已经成为史上最有价值的讯息，在这则讯息曝光之后，苹果周二市值激增约200亿美元，换算下来这则留言每个字价值1.42亿美元，而这可能也成为伊坎生涯中最不费吹灰之力的积极操作。他的讯息就如同其所使用的传播媒介般简单--苹果应该扩大股票回购、并迅速进行。这是一个聪明、也相对不费气力的举动。
伊坎能够用来扳动苹果这个科技业巨擘的杠杆无多。他公布持有15亿美元的苹果股票，或许相对于他18亿美元的财富而言相当可观，但对于市值达4,450亿美元的苹果而言则有如沧海一粟。今年稍早另一名盛气凌人投资人David Einhorn已经臣服于苹果执行长库克(Tim Cook)之下，他提出的发行新型态优先股的要求未获实现。
不过所有股东的确都受惠于苹果伸出的橄榄枝。苹果已经同意进行借贷，以扩大股票回购500亿美元，使其在2015年底前返还给投资人的资金达1,000亿美元。可以合理推测公司将和伊坎达成类似的协议。
虽然苹果积极将资金还给股东，最近一季股票回购金额达180亿美元，但该公司还有很多可以努力之处。公司帐上的约1,300亿美元现金无法获得投资人的掌声，若扣除公司手中持有的现金，其市盈率(本益比)仅约八倍。
然而由于苹果现金流十分可观，苹果预定的股票回购计画不太可能对财务体质造成明显冲击。其现金部位甚至有可能持续增长。但是苹果能借到多少资金有一些限制，虽然伊坎建议以3%利率进行债务融资，然后几乎是马上买回1,500亿美元股票。或许规模小一些会更好控制。
库克至今都没有提出任何明显理由，来说明他有更好的替代方法来动用如此庞大的现金。而和Einhorn遭遇挫败的计画不同的是，伊坎索传递出来的讯息并不复杂，可谓言简意赅。若说到有哪家公司能够深谙简洁的价值，那非苹果莫属。(完)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，