版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 13:42 BJT

法国经济：第二季GDP较上季成长0.5%，经济摆脱衰退

法国经济成长在最近数月步履蹒跚，因创纪录高位的失业率打击消费者和企业信心。而消费者和企业难以应对政府的收紧政策。

周三数据公布之前，法国国家统计局原预计法国经济今年全年将萎缩0.1%。

以下所有数据为较前季百分比变动：

2013年第二季 2013年第一季 2012年第四季 2012年第三季

法国GDP(较前季) +0.5 -0.2 -0.2 +0.2

浏览法国GDP图表，请点击：(link.reuters.com/pyx28s)

浏览法国国家统计局GDP数据，请点击：(www.insee.fr/en/themes/indicateur.asp?id=26)。(完) (编译 隋芬/王翔琼；审校 戴素萍/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐