主要国家经济指标预测--8月15日****

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透8月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,899 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超422 8月15日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.6% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.0% +1.8% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.6% 1230 美国实质所得 7月 -0.3% -0.1% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 10.00 9.46 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月10日当周 33.5 33.3 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.55 续请失业金人数(万人) 8月3日当周 300 301.8 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 6月 -- 净流入564 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.3% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.3% 产能利用率 77.9% 77.8% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 56 57 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 15.0 19.8 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- -1.4% (较上月) -- 持平 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 8月 +3.5% -- 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.7% -- (较上年同期) +2.9% -- 0300 韩国出口(较上年同期) 7月修正值 +2.6% -- 进口(较上年同期) +3.2% -- 贸易收支(亿美元) 顺差25 -- 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.5% +0.2% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第二季初值 +0.7% +0.6% (较上年同期)(未经季节调整) +0.9% +0.3% 0645 法国HICP(较前月) 7月终值 -0.3% -0.4% (较上年同期) +1.2% +1.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 持平 -- (较上年同期) +0.5% -- 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降 8月 0-9-0 0-9-0 息) 0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 减少2.92 减少1.5 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 6月 7.8% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) 截至6月的三个 +2.1% +2.0% 月 (不包括奖金)(较上年同期) +1.1% +1.1% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.2% (较上年同期) -0.7% -0.8% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 7.2 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 8月9日当周 471.9 -- 美国再融资指数 2,145.3 -- 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 持平 +0.3% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +2.1% +2.4% 核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% 核心PPI(较上年同期) +1.2% +1.4% (完)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，