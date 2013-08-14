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亚洲 | 2013年 8月 15日 星期四 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--8月15日****

路透8月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 8月14日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                      公布时段      预估值        前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                               前周          --   买超6,899
           外资投资日本股票(亿日圆)                                             --     卖超422
       
 8月15日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                      公布时段      预估值        前值
 0830      英国零售销售(较前月)                                    7月       +0.6%       +0.2%
                  (较上年同期)                                               +2.5%       +2.2%
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                         7月       +0.2%       +0.5%
               消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                               +2.0%       +1.8%
               扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                               +0.2%       +0.2%
               扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                           +1.7%       +1.6%
 1230      美国实质所得                                            7月       -0.3%       -0.1%
 1230      美国纽约联邦储备银行制造业指数                          8月       10.00        9.46
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                    8月10日当周        33.5        33.3
              初请失业金人数四周均值(万人)                                      --       33.55
              续请失业金人数(万人)                          8月3日当周         300       301.8
 1300      美国整体资本净流动(亿美元)                              6月          --   净流入564
 1315      美国工业生产(较前月)                                    7月       +0.3%       +0.3%
              制造业产出(较前月)                                             +0.3%       +0.3%
              产能利用率                                                     77.9%       77.8%
 1400      美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数                8月          56          57
 1400      美国费城联邦储备银行制造业指数                          8月        15.0        19.8
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI                             7月          --       +0.2%
                                                                                    
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                     7月          --       -1.4%
                               (较上月)                                         --        持平
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
   
 8月14日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                      公布时段      预估值        前值
 0030      澳洲消费者信心指数                                      8月       +3.5%          --
 0130      澳洲薪资价格指数(较前季)                             第二季       +0.7%          --
                         (较上年同期)                                        +2.9%          --
 0300      韩国出口(较上年同期)                              7月修正值       +2.6%          --
              进口(较上年同期)                                               +3.2%          --
              贸易收支(亿美元)                                              顺差25          --
 0530      法国国内生产总值(GDP)(较前季)                    第二季初值       +0.5%       +0.2%
 0600      德国GDP(较前季)(经季节调整)                      第二季初值       +0.7%       +0.6%
                  (较上年同期)(未经季节调整)                                 +0.9%       +0.3%
 0645      法国HICP(较前月)                                    7月终值       -0.3%       -0.4%
                 (较上年同期)                                                +1.2%       +1.1%
 0715      瑞士生产者/进口物价(较前月)                             7月        持平          --
                      (较上年同期)                                           +0.5%          --
 0830      英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降             8月       0-9-0       0-9-0
           息)                                                                      
 0830      英国请领失业金人数(万人)                                7月    减少2.92     减少1.5
           英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率                 6月        7.8%        7.8%
           英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)    截至6月的三个       +2.1%       +2.0%
                                                                    月              
                          (不包括奖金)(较上年同期)                           +1.1%       +1.1%
 0900      欧元区GDP(较前季)                                第二季初值       +0.3%       +0.2%
                (较上年同期)                                                 -0.7%       -0.8%
 0900      瑞士ZEW投资者信心指数                                   8月         7.2          --
 1100      美国抵押贷款市场指数                             8月9日当周       471.9          --
           美国再融资指数                                                  2,145.3          --
 1230      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                         7月        持平       +0.3%
              生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                +2.1%       +2.4%
              核心PPI(较前月)                                                +0.1%       +0.2%
              核心PPI(较上年同期)                                            +1.2%       +1.4%
 (完)
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