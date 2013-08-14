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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 14:24 BJT

韩国汇市：韩元连跌第三日，出口商买盘及股市资金流入限制跌幅

路透首尔8月14日 - 韩国韩元 周三国内市场收低，海外投资者的美元买需重现，因美国正面的经济数据巩固了关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月将开始缩减刺激规模的预期。

韩元兑美元 在本地市场收报1,118.7，低于周二此间市场收盘价1,115.3，为连续第三日下跌。

韩元兑美元盘中低见1,121.2，为8月2日以来最低，但国内出口商买盘以及外资流入韩国股市带来一定支撑。

韩国市场周四将因公共假日休市，周五恢复交易。(完)

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