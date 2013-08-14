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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 14:45 BJT

东京汇市：美元持坚，市场关注更多美国数据以研判美联储政策动向

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3268     1.3261      +0.05      +0.56     1.3194
 美元/日圆                         98.32      98.20      +0.12     +13.35      86.74
 欧元/日圆                        130.43     130.21      +0.17     +13.95     114.46
 美元/瑞郎                        0.9348     0.9326      +0.24      +2.11     0.9155
 英镑/美元                        1.5441     1.5447      -0.04      -4.98     1.6251
 美元/加元                        1.0359     1.0342      +0.16      +4.41     0.9921
 澳元/美元                        0.9094     0.9114      -0.22     -12.50     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7980     0.7962      +0.23      -3.66     0.8283
 澳元/日圆                        89.400     89.500      -0.11      -0.81     90.130
 新西兰元/日圆                    78.460     78.190      +0.35     -44.28    140.820
 英镑/日圆                        151.82     151.69      +0.09      +7.81     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1386     1.1440      -0.47      -9.20     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 郑茵 审校 沈以文)
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