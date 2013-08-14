版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 14:43 BJT

标题新闻：嘉能可-斯特拉塔上半年铜产量增长20%至673,400吨，锌产量下降3%至729,500吨

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐