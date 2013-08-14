中国债市：新债定位超预期致现券未脱疲态，悲观情绪弥漫然个别品种走稳

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透北京8月14日 - 中国银行间债市周三现券收益率整体续升，悲观情绪仍在场内弥漫，且今日一级招标利率较预期大幅走高，令二级整体难脱疲态。不过交易员们提到，盘中有买盘介入，助力以国债为代表的个别期限利率品种有所企稳。
交易人士认为，下一步的市场走向仍主要受资金面左右，首要关注明日公开市场逆回购是否仍将进行，以及中标利率。
“整个收益率曲线还在上，三年因为新发受一级影响收益率上来更多。”上海一银行交易员称，“不过慢慢有资金出来买了，我觉得暂时还不好判断是不是投资户，应该是认定当前收益率有一定价值了。”
他并表示，现在市场心态就弱，再加上债市一二级互相传染，看不到一个什么契机能提振它。所以买盘能不能持续不好说，更多还是要看投资户的需求是否有起色。
中国财政部周三招标发行的三年期国债，延续近期一级市场中标利率走高行情。交易员表示，现券二级市场疲弱走势不改，机构需求寥寥，而央行续发三年期央票进一步挤占投资机构额度，导致今日参与机构博边际意图浓厚，招标结果明显偏高。
有接受路透访问的交易员提到，预期未来债券收益率曲线或陡峭化变动，但具体变动方式更多看资金情况。
中国银行间资金市场周三主要回购利率续升，因央行公开市场操作导致的谨慎心态，续主导资金市场。虽然供需并未出现明显不平衡的状况，但在一二级市场现券等资产收益率不断攀高之际，七天等主要回购品种今日开盘价就不低，盘中成交也就基本在附近波动。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。
剩余期限约6.9123年的附息国债130015券最新成交报价对应收益率 3.92%，上日尾盘收报3.8850%；剩余期限约9.7780年的附息国债130011券最新成交报价对应收益率 3.94%，与上日持平，盘中一度冲高至3.97%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.4399 3.8757
上日 3.2393 3.7339
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8100/3.7510 国债参考率报价 3.4845/3.4155 金融债参考率报价 4.1733/4.1078(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，