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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 16:59 BJT

中国债市：新债定位超预期致现券未脱疲态，悲观情绪弥漫然个别品种走稳

路透北京8月14日 - 中国银行间债市周三现券收益率整体续升，悲观情绪仍在场内弥漫，且今日一级招标利率较预期大幅走高，令二级整体难脱疲态。不过交易员们提到，盘中有买盘介入，助力以国债为代表的个别期限利率品种有所企稳。

交易人士认为，下一步的市场走向仍主要受资金面左右，首要关注明日公开市场逆回购是否仍将进行，以及中标利率。

“整个收益率曲线还在上，三年因为新发受一级影响收益率上来更多。”上海一银行交易员称，“不过慢慢有资金出来买了，我觉得暂时还不好判断是不是投资户，应该是认定当前收益率有一定价值了。”

他并表示，现在市场心态就弱，再加上债市一二级互相传染，看不到一个什么契机能提振它。所以买盘能不能持续不好说，更多还是要看投资户的需求是否有起色。

中国财政部周三招标发行的三年期国债，延续近期一级市场中标利率走高行情。交易员表示，现券二级市场疲弱走势不改，机构需求寥寥，而央行续发三年期央票进一步挤占投资机构额度，导致今日参与机构博边际意图浓厚，招标结果明显偏高。

有接受路透访问的交易员提到，预期未来债券收益率曲线或陡峭化变动，但具体变动方式更多看资金情况。

中国银行间资金市场周三主要回购利率续升，因央行公开市场操作导致的谨慎心态，续主导资金市场。虽然供需并未出现明显不平衡的状况，但在一二级市场现券等资产收益率不断攀高之际，七天等主要回购品种今日开盘价就不低，盘中成交也就基本在附近波动。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。

剩余期限约6.9123年的附息国债130015券最新成交报价对应收益率 3.92%，上日尾盘收报3.8850%；剩余期限约9.7780年的附息国债130011券最新成交报价对应收益率 3.94%，与上日持平，盘中一度冲高至3.97%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.4399 3.8757

上日 3.2393 3.7339

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8100/3.7510 国债参考率报价 3.4845/3.4155 金融债参考率报价 4.1733/4.1078(完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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