港报社评：网络易侵私隐 规管与时并进--文汇报8月14日

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
个人资料私隐专员公署昨日批评，智能手机程式「起你底」涉及揭露市民诉讼资料及债务背景，严重侵犯个人私隐，上月尾已向程式公司发出执行通知，要求停止继续披露个人资料。政府应检讨本港的网络软件私隐问题，全面监管网络行为，确保资讯科技业界遵守私隐规定，同时应加强教育公众在网络通讯时代保障个人私隐的重要性，避免私隐外泄。 「起你底」程式公开下载，任何人均可透过程式搜寻逾200万宗法庭审讯纪录的资料库，任意提取个人资料并擅自传播，增加了个人资料被滥用的风险。 资讯及通讯科技的使用方式日新月异，市民享用这些软件带来的生活便利和视听乐趣之余，更易被不法分子收集、储存、分析、复制及传播个人资料，对私隐及个人资料的保障构成重大风险。政府加强手机程式规管外，亦应因应资讯科技的最新形势，进一步针对各种资讯科技通讯手段和供应链，研究监管措施，包括互联网供应商、软件程式开发商和相关广告商等，全面保障市民私隐。 以智能电话和互联网搜寻资料和联系通讯成为潮流，然而，使用者对个人资讯保护认知存在误区，未能跟上资讯科技推陈出新的情况，容易造成私隐外泄。政府应加强宣传教育，让市民了解在新科技下如何保护个人资料不被滥用，用户亦应在安装各种程式前，细心阅读所有私隐条款或个人资料收集声明，避免遭软件开发商收集过量的私人资料。
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路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，