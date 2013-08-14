港报社评：网络易侵私隐 规管与时并进--文汇报8月14日

个人资料私隐专员公署昨日批评，智能手机程式「起你底」涉及揭露市民诉讼资料及债务背景，严重侵犯个人私隐，上月尾已向程式公司发出执行通知，要求停止继续披露个人资料。政府应检讨本港的网络软件私隐问题，全面监管网络行为，确保资讯科技业界遵守私隐规定，同时应加强教育公众在网络通讯时代保障个人私隐的重要性，避免私隐外泄。 「起你底」程式公开下载，任何人均可透过程式搜寻逾200万宗法庭审讯纪录的资料库，任意提取个人资料并擅自传播，增加了个人资料被滥用的风险。 资讯及通讯科技的使用方式日新月异，市民享用这些软件带来的生活便利和视听乐趣之余，更易被不法分子收集、储存、分析、复制及传播个人资料，对私隐及个人资料的保障构成重大风险。政府加强手机程式规管外，亦应因应资讯科技的最新形势，进一步针对各种资讯科技通讯手段和供应链，研究监管措施，包括互联网供应商、软件程式开发商和相关广告商等，全面保障市民私隐。 以智能电话和互联网搜寻资料和联系通讯成为潮流，然而，使用者对个人资讯保护认知存在误区，未能跟上资讯科技推陈出新的情况，容易造成私隐外泄。政府应加强宣传教育，让市民了解在新科技下如何保护个人资料不被滥用，用户亦应在安装各种程式前，细心阅读所有私隐条款或个人资料收集声明，避免遭软件开发商收集过量的私人资料。