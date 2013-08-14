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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 14:54 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超41.42亿台币，由买转卖

路透台北8月14日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超41.42亿台币，由买转卖；上日修正后为买超51.29亿台币。

三大法人今日合计卖超46.86亿台币，上交易日修正后为买超67.57亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

8/14 -41.42 -4.02 -1.42 -46.86

8/13 +51.29r +7.95r +8.33r +67.57r

8/12 +5.01r -10.62r +1.97r -3.64r

8/9 -81.92 -6.35r +1.84r -86.42r

8/8 -119.10r -0.96r -1.86r -121.92r

8/7 -72.66 -6.00r -5.00r -83.66r

8/6 -88.72r +4.95r -2.07r -85.83r

8/5 +8.94 +16.10r -1.29r +23.76r

8/2 +22.01 -33.78r +2.41r -9.36r

8/1 -27.19 +19.32r -3.74r -11.61r

本月累计 -343.75 -13.41 -0.82 -357.98

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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