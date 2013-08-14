港报社评：抄袭“减刑”应下不为例--星岛日报8月14日

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
考试及评核局基于公平原则，对现代书院23位在文凭试校本评核中抄袭的考生「减刑」，却留下了处罚机制和罚则模糊的尾巴。除非考评局改变严惩抄袭者的政策，否则就要清楚指明下不为例，并且厘清现时机制中的落差，避免历史重演。 考评局昨日解释，今次改动对抄袭考生处分的理由，但没有就改变政策的疑问，作出明确答案。要避免日后考生误判今次事态而产生错误期望，考评局应该及早作出澄清。 现代书院今次有26个考生在中文科校评中抄袭，其中三人被校内评卷老师百分百确定抄袭，占总成绩五分一的校评部分完全失分，却没有影响考生在公开试部分的分数。其余23个考生，则是在考评局主动抽查后断定抄袭，被取消全科成绩。大家同样犯错，待遇却不同。部分考生提出上诉后，考评局为公平起见，划一罚则，无论有没有上诉，全部26人一律只取消校评分数，公开试答卷全部计分。 本届文凭试还有三位其他学校的考生，在其他科目的校评部分抄袭而被取消全科成绩。现在中文科有了减罚安排，为显公平，其他科目也要一视同仁，由取消全科成绩减轻至仅取消校评部分。 今次遭教师发现抄袭的学生，与被考评局发现者，放榜初段待遇不同，考评局需要检讨教师发现考生抄袭的处理安排，是否交由考评局去统一评核抄袭的严重程度和判定处分，避免不断出现类似情况而减罚，削弱考评局和文凭试的公信力。
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路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，