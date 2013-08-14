港报社评：抄袭“减刑”应下不为例--星岛日报8月14日

考试及评核局基于公平原则，对现代书院23位在文凭试校本评核中抄袭的考生「减刑」，却留下了处罚机制和罚则模糊的尾巴。除非考评局改变严惩抄袭者的政策，否则就要清楚指明下不为例，并且厘清现时机制中的落差，避免历史重演。 考评局昨日解释，今次改动对抄袭考生处分的理由，但没有就改变政策的疑问，作出明确答案。要避免日后考生误判今次事态而产生错误期望，考评局应该及早作出澄清。 现代书院今次有26个考生在中文科校评中抄袭，其中三人被校内评卷老师百分百确定抄袭，占总成绩五分一的校评部分完全失分，却没有影响考生在公开试部分的分数。其余23个考生，则是在考评局主动抽查后断定抄袭，被取消全科成绩。大家同样犯错，待遇却不同。部分考生提出上诉后，考评局为公平起见，划一罚则，无论有没有上诉，全部26人一律只取消校评分数，公开试答卷全部计分。 本届文凭试还有三位其他学校的考生，在其他科目的校评部分抄袭而被取消全科成绩。现在中文科有了减罚安排，为显公平，其他科目也要一视同仁，由取消全科成绩减轻至仅取消校评部分。 今次遭教师发现抄袭的学生，与被考评局发现者，放榜初段待遇不同，考评局需要检讨教师发现考生抄袭的处理安排，是否交由考评局去统一评核抄袭的严重程度和判定处分，避免不断出现类似情况而减罚，削弱考评局和文凭试的公信力。