港报社评：公关手法解抄袭争议，考试公平漏洞未堵塞--明报8月14日

现代书院23名学生，在校本评核犯了学术抄袭，原本被考评局取消文凭试整份中文科成绩，学生上诉覆核，考评局在维持认定学生抄袭情况下，以技术性理由「减刑」，仅取消23名学生的校本评核成绩，文凭试中文科公开试部分的成绩，予以保留。 考评局的最新裁决，从公关角度而言是皆大欢喜安排，因为23名学生高兴，其他人无利益牵涉，他们要汲取教训，学懂如何正确做人处事，切勿再抱持行险侥幸之想；然而，考评局这个裁决会否释出错误信息，削弱社会对考试公平性的信心，值得留意。 校本评核有太多灰色地带，教育界人士一直指出制度设计有问题、有漏洞，而事态性质涉及文凭试的公平性，若当局维持校本评核，考评局可研究采取两项措施，强化监管： 第一、考评局抽查作业的做法，由事先通知学校改为突击抽查，在学校不知情下，要求审视那些学生的作业，这样，学校就无法协助学生「执靓」作业才呈交； 第二、考评局应该要求学校封存学生的评核作业，须经严格程序才可以开封，以备有需要时查核之用。 至于今次事件，学生指证老师「指导」他们抄袭，即使不能因此改变学生违规的性质，不会使抄袭变得有理，但是同样不能排除涉事老师处事不当，误了23 名学生的前程。考评局要确保现代书院做足改善措施，从师资、课程到管理，都要符合要求，以保障学生的利益。