港报社评：公关手法解抄袭争议，考试公平漏洞未堵塞--明报8月14日

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
现代书院23名学生，在校本评核犯了学术抄袭，原本被考评局取消文凭试整份中文科成绩，学生上诉覆核，考评局在维持认定学生抄袭情况下，以技术性理由「减刑」，仅取消23名学生的校本评核成绩，文凭试中文科公开试部分的成绩，予以保留。 考评局的最新裁决，从公关角度而言是皆大欢喜安排，因为23名学生高兴，其他人无利益牵涉，他们要汲取教训，学懂如何正确做人处事，切勿再抱持行险侥幸之想；然而，考评局这个裁决会否释出错误信息，削弱社会对考试公平性的信心，值得留意。 校本评核有太多灰色地带，教育界人士一直指出制度设计有问题、有漏洞，而事态性质涉及文凭试的公平性，若当局维持校本评核，考评局可研究采取两项措施，强化监管： 第一、考评局抽查作业的做法，由事先通知学校改为突击抽查，在学校不知情下，要求审视那些学生的作业，这样，学校就无法协助学生「执靓」作业才呈交； 第二、考评局应该要求学校封存学生的评核作业，须经严格程序才可以开封，以备有需要时查核之用。 至于今次事件，学生指证老师「指导」他们抄袭，即使不能因此改变学生违规的性质，不会使抄袭变得有理，但是同样不能排除涉事老师处事不当，误了23 名学生的前程。考评局要确保现代书院做足改善措施，从师资、课程到管理，都要符合要求，以保障学生的利益。
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路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，