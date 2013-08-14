港报社评：按法规处理问题，让香港重回正轨--信报8月14日

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
女教师林慧思辱骂警员一幕闹得满城风雨，特首梁振英高调介入风波更火上加油。由于事件惹来广泛关注，公众意见莫衷一是，并发展成声讨和声援林老师的两派数千人街头对峙，还牵引出前线警员执法遭受挑衅、警民关系趋向紧张，以及警队中立性引起质疑等连串问题，既值得整个社会深思，也需要及时「拨乱反正」。 林老师行为失当，贻人话柄。她不满警员处理「关青会」与「法轮功」纠纷的执法方式，提出异议，是勇于表达之举，但其对执法人员长时间指骂，并爆出粗言秽语，则无论其出发点如何「见义勇为」，这样的举止都实在令人不敢恭维，更何况她的身份乃为人师表，公众自难接受。 林老师街头骂警的片段，经网上传播，其所任教的学校自须处理，并向家长、学生交代。教育专业团体接到投诉，当然也得按机制处置，检视林老师的言行是否有违专业守则，依例议决及公布。 根据教育人员专业操守议会职权范围的第三项：就涉及教育工作者的纠纷或指称行为失当个案，向教育署署长提供意见。是故，教育当局在事件中或许有其角色，但由于林慧思事件发生在课堂以外、公余期间，教育局倘主动积极介入事件，已予人小题大造之感；而特首责成教育局提交报告，更超出正常范畴，令人疑有趁机打压政治异己之嫌，向公众传递一个政府有悖常规、肆意而为的讯息，绝非明智。 只有政治人物和市民大众都能理性处事、遵法守规，并推进政制步向更加民主，香港的长远健康发展，始能得到保障。
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路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，