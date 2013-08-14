港报社评：按法规处理问题，让香港重回正轨--信报8月14日

女教师林慧思辱骂警员一幕闹得满城风雨，特首梁振英高调介入风波更火上加油。由于事件惹来广泛关注，公众意见莫衷一是，并发展成声讨和声援林老师的两派数千人街头对峙，还牵引出前线警员执法遭受挑衅、警民关系趋向紧张，以及警队中立性引起质疑等连串问题，既值得整个社会深思，也需要及时「拨乱反正」。 林老师行为失当，贻人话柄。她不满警员处理「关青会」与「法轮功」纠纷的执法方式，提出异议，是勇于表达之举，但其对执法人员长时间指骂，并爆出粗言秽语，则无论其出发点如何「见义勇为」，这样的举止都实在令人不敢恭维，更何况她的身份乃为人师表，公众自难接受。 林老师街头骂警的片段，经网上传播，其所任教的学校自须处理，并向家长、学生交代。教育专业团体接到投诉，当然也得按机制处置，检视林老师的言行是否有违专业守则，依例议决及公布。 根据教育人员专业操守议会职权范围的第三项：就涉及教育工作者的纠纷或指称行为失当个案，向教育署署长提供意见。是故，教育当局在事件中或许有其角色，但由于林慧思事件发生在课堂以外、公余期间，教育局倘主动积极介入事件，已予人小题大造之感；而特首责成教育局提交报告，更超出正常范畴，令人疑有趁机打压政治异己之嫌，向公众传递一个政府有悖常规、肆意而为的讯息，绝非明智。 只有政治人物和市民大众都能理性处事、遵法守规，并推进政制步向更加民主，香港的长远健康发展，始能得到保障。