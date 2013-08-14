欧元区经济：德国第二季GDP增速超预期，料带动欧元区摆脱衰退

“对欧元区而言，今日上午的数据也是好消息。由于德国的表现不错，整个欧元区应该已经摆脱了这场持续时间创纪录的衰退，”他补充说。

优于预期的第二季经济成长数据恰好在联邦选举的五周之前公布，对于德国总理梅克尔来说十分有利，她正谋求在9月22日的选举中获胜，从而得到第三个任期。她的政府预测今年德国经济料成长0.5%。

德国经济虽然在欧元区危机的头几年中曾经一骑绝尘，但去年却放慢了速度，第四季甚至出现萎缩，因出口不振且投资迟滞。

但联邦统计局称，今年4-6月期间的投资明显加快，主要因为在上一个异常寒冷漫长的冬季过后，经济出现补涨效应，同时净出口亦对成长作出贡献。

但经济学家警告称，投资疲弱仍是经济面临的挑战。德国企业亦对当前财报季的出口前景持悲观态度。例如，合成橡胶生产企业Lanxess 警告称，中国和巴西以及欧洲等市场的信心十分脆弱。

企业业绩好坏不一，德国最大的30家企业当中，有略超过三分之一的企业公布第二季业绩未达到分析师预期，好于预期的不到三分之一。

联邦统计局将2013年第一季经济成长数据下修至较前季持平，前值为成长0.1%。

今日的数据与近期一系列大致乐观的德国数据相呼应。工业订单和工业生产均上扬，民间产业也不断扩张，出口上升，失业情况下降，且信心调查结果更趋乐观。(完)