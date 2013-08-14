港报社评：上海自贸区提速，港要知危知机--经济日报8月14日

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
上海自由贸易区拟年内挂牌，近年经济增速居全国下游的上海，有强烈需要藉自贸区翻身，加上总理李克强亦有政治与经济推动意愿，上海自贸区发展速度与规模实不容小觑。对此香港应抱平常心，在竞争中开拓合作空间。 上海自贸区的发展速度与规模不容低估，原因有二。其一，上海需要强烈。近年上海的经济龙头光环渐失色，其经济增长自2009年起连续4年跑输全国。其二，中央意愿亦高。总理李克强履新后，随即到上海调研并力挺自贸区，因这符合其政经考量。 中国2001年加入世贸组织，藉对外开放其推升经济的助力经多年后已几失；中国经济若要跨上新台阶，须进一步对外开放，李克强可藉上海自贸区作为大力对外开放贸易、投资的试验田。 港人固关注上海自贸区将对香港的影响，此应有两个观察点。一是上海自贸区若以辐射长三角为主，此与背靠珠三角的香港冲突有限。惟须关注其磁吸效应，会否令更多外资舍珠三角取长三角。二是上海应不止志在发展贸易投资，势藉机吸引更多跨国企业到上海设总部，并推动人民币中心等金融业务，此将与香港的国际金融中心地位形成正面竞争。 近年上海各方面发展，从经济金融以至迪士尼，都触动部分港人神经，忧虑被上海爬头，港人对此应抱平常心，毋须反应过敏。内地开放是必然大势，对上海的竞争有危机感非坏事，但更需要的是自强向前，掌握国策走向，抓紧机遇，促中港并进发展，共享成果。
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路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，