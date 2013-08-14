版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 15:05 BJT

《香港报摘》--信报8月14日

* 要闻版头条:

--资金回流，国企指数 重上万点大关。 * 其他:

--盛洋投资 公布，正向控股股东远洋地产 借入一笔10亿港元的长期贷款融资，有见该股获母公司提供发展资金以及再作人事调动，市场憧憬有新动作，盛洋股价一度飙升近五成。

--合景泰富 日前公布中期业绩，纯利较去年同期上升48.9%，达13.57亿元人民币。管理层在记者会上表示，集团全年销售目标为160亿元人民币，上半年已完成逾半，对全年达标有信心。

--佐丹奴 中期纯利按年减少3%，最大市场中国销售额下跌7%，主席兼行政总裁刘国权称，是受整合内地门店及需求疲弱所致，近两个月销售已开始回稳，计划在内地增拓中价女装新品牌，改变品牌形象，预料明年内地市场会有所好转。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐