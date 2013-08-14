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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 15:23 BJT

中国期市：沪铜触及两个月高位后小幅收涨，宏观面和实体需求暖意渐增

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,150      0.15      192,350 
         黄金(au)     1312     263.80     -1.33      137,578 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,819     -0.08    1,658,296 
         橡胶 (ru)    1401     19,680     -0.43      184,064 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,266     -0.37    1,835,844 
         豆油 (y)     1401      7,076     -0.67      780,946 
         焦炭 (j)     1401      1,599      0.57      286,398 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,035     -0.49      517,950 
         棉花 (cf)    1401     19,850      0.30       66,134 
 中金所  沪深300(if)  1308    2,349.0     -0.14       18,205 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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