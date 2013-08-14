港报财经评论：成交见配合，港股看23,000--经济日报8月14日

市场对内地经济硬着陆之虑已大降，临近三中全会，国策灯愈点愈明，利好。唯一担心是美股于目前高位停滞不前，牛皮多时总有个了断，若向下了断，本周挟上乃陷阱。不过，这也只是纯推测，看好眼前趋势要紧，大市配合成交，中资股终脱绊脚石恶势，乃短线偏利好港股之兆。金融内险股强力带动，国指周一及周二连爆两日，突破10,000大关并企稳，昨收10,185，升2.6%。中资股终于领涨，十大成交榜中显见主导，港股一改上月以来淡静格局，突破22,200后，迅即抵22,500，昨高见22,563，收报22,541，升1.21%。中资股如能保持反覆向上势，国指挑战10,500，恒指进一步试冲22,800-23,000，短线支持由21,000上移至21,500。 上周五指于内房汽车股类之中寻佳绩股，内房股本周初至今，强势持续。世茂房地产 昨涨至5年高位，合景泰富 受佳绩刺激，半年纯利按年升49%至13.57亿元人民币，昨急升9%至5港元。美林及摩通维持买入及增持分别看7港元及5港元。中银国际则指，合景盈利胜市场预期，主要受合营项目进入收成期推动。配合走势分析，该股短线之关键阻力在5港元，如能突破，上望5.5港元，候低吸，4.5港元止蚀。融创中国 ，推介时报5.66港元，股价反覆已抢升至昨最高位6.33港元，按图势突破降轨好强势。该股定于8月26日公布业绩，等接佳绩表。 在业绩公布期间，一些盈利温和涨幅股份，股价也有良好反应，关键在派息的增加超预期。所指的是华地国际 ，截至今年6月底上半年度，收入21.12亿元人民币，按年增加8.1%；纯利增长14%至4.46亿元人民币，每股盈利也增长14%至18分人民币，但中期息增长150%至10港仙，派息比率由21%上升至70%。股价昨应声而涨5.8%至4.39港元。2013年内地经济及消费增速放缓，百货及超市整体进入低增长期，华地国际上半年度的盈收表现算合理。于2013年6月30日，公司的百货店数目为18家，超市29家。上半年业绩显示，百货店的经营边际利润率为11.2%，与去年同期11.3%相若；超市之经营边际利润率为8%，与去年同期9.8%相比为低。可见华地实现规模化的百货+超市双模式业态的经营能力，有互补两方面的收益不足作用，业务架构支持公司稳定的盈收表现。(B05) 煤股业绩， 难寄憧憬 /余少文 以为国指升至10,000点会有阻力，但国指昨日轻易升破这阻力位，牛熊分界线已成为下一个阻力位。至于中资股表现强势，尤其预期业绩下滑的煤炭股连日造好，似乎市场再憧憬煤炭业复苏。内地股市昨日回气，无阻国企指数升越10,000点大关，全日升257点或2.6%，收报10,185点，两个月来再重越10,000点收市，成交额增加至241亿港元。而红筹指数虽升47点或1.1%，收4,347点，整体表现明显落后于国指，成交额59亿港元。国指强势，金融股是主要火车头之一，但认为内银股上半年业绩没有惊喜，下半年也没有太大憧憬空间，预期全年平均只有单位数增长；而保险股则要看A股表现，若然A股继续走高，则保险股可以摆脱早前跌势，尤其中国人寿 。 至于国指重越10,000点后，下一阻力是10,300点至10,500点，因为国指250天线现处于10,520点，而指数由5月高位11,361点跌至6月低位8,640点，这跌浪反弹0.618倍为10,321点。但国指近日走势有如强台风般强劲，升破这阻力区并不困难，问题在于有否利好消息跟尾，若然缺乏支持便要回调，继续在10,000点争持。近日另一强势股是煤炭股，三日内升16%至23%不等，表现较不少细股价更强，但煤炭股下周陆续公布上半年业绩，根据煤炭股去年下半年业绩开始滑落，中国神华 、中煤能源 和兖州煤业 今年首季盈利续跌，全国煤炭价格指数今年第二季继续下跌，故市场对煤炭股上半年业绩没有憧憬，料只有神华半年盈利可持平外，中煤可能跌超过30%，兖煤已预告亏损24亿元人民币。 但彭博综合证券商预测数字后，预期兖煤下半年可录得盈利，扭转上半年亏损状况，但神华和中煤盈利料较去年下半年续跌，故下半年业绩应该没有惊喜，料股民或憧憬内地经济好转可以带动煤炭消费而追捧煤炭股。又按彭博预测，上述三只煤炭股明年盈利料较今年只有轻微增长，要回到2012年水平，还有一段颇长的路要行，所以目前走高只能视之为反弹。