港报财经评论：欧股黑马资金追买--信报8月14日

经济数据告诉的事实，经济师、分析员、投资者，甚至炒家却开始相信了。眼下港股炒作中国稳增长，但另一只黑马其实是欧洲股票。美股高位调整压力增加，上升空间收窄，市场正期待一旦美股回调，资金将往哪里流。欧洲向投资者提供的另一憧憬是经济走出衰退。欧罗区7月份PMI两年来第一次重上50，即所谓的枯荣分水岭，意外的是意大利、西班牙、爱尔兰这几只欧猪的PMI值均见明显改善，昨日新公布德国8月ZEW经济景气指数急弹至42，亦远超过预期。另一方面，德国9月大选虽叫人观望，但市场憧憬是欧洲再进一步放松财政紧缩政策，以加快经济复苏的步伐。 环球资金不是在寻找最佳资产，但却在寻找具光明前途的资产，中国稳增长的故事，开始取得投资者信心。对投资者而言，信心二字值千金，对热钱炒家来说，信心改善是最有利的炒作的东风。港股续炒作中国稳增长，看好的投资者挟淡仓以推高指数为首要目标，恒指突破150天线阻力，以接近全日高位收报22,541点，续升269点。大市成交额终见突破，增加至728亿港元，沽空比率9.9%。港股续以挟淡仓、炒落后、推指数为主调，指数大幅跑赢，予人一种热钱乱炒的感觉，短期仍然是有反弹，难扭转落后弱势，尤其是放在全球股市的层面来看，中港股市始终欠缺吸引力，故此类反弹或可能只是热钱点心而已。不过，这两日的市况，有几点可以留意，一是恒指打破窄幅拉锯的局面；二是50天线有止跌回稳迹象，证明这次死亡交叉误鸣机会非常大；三是资金配合，而且部分板块走势摆脱A股，投资者宜再从这些低残板块中细心选股。 昨日内房股急涨，已不再是炒作政策，反而是由合景泰富 的业绩带动。合景去年采取较保守策略，以致销售步伐放慢，但上半年纯利增长49%，超过市场预计，分析员认为其毛利率或见底，下半年将回升，股价追落后急升近9%。内房股先是憧憬政策放松，再而炒作业绩，强势内房世茂 破三年高位，华润置地 股价急升6%，连带落后二三线内房股急涨，投资者可留意旭辉 、佳兆业 。相同情况出现在濠赌股身上，板块强势持续未了，金沙 股价见新高，银娱 、新濠 股价均见回升。(B01) 欧罗呈双顶不利后市/ 苏子 目前欧罗兑美元在6月19日的1.3416高位及上周四的1.34高位正呈现不利后市的双顶形态，昨天亚洲市及欧洲市汇价主要在10天SMA支持附近争持，暂时未因上述的不利形态令汇价保持在10天SMA支持以下波动。留意昨天德国公布的8月份ZEW经济预期指数虽然升至今年3月以来的最高水平，数据令市场相信欧罗区长期衰退已到了尾声，但利好的数据却未能令汇价企稳在10天SMA支持以上，反映欧罗兑美元目前即使仍未能成功跌破10天SMA支持，但看淡的投资者的力量似乎已有突围而出的迹象。 短线而言，若欧罗兑美元可以一并跌破10天及20天SMA支持收市，料看淡的投资者已可胜出并有利汇价继续下试至200天SMA支持以下。留意此支持与20天保历加通道底部支持相若，若稍后能顺利跌破，相信1.30心理关口将岌岌可危，届时汇价进一步破关而下的可能性甚高。昨天美元兑日圆主要受到美国十年期国债息率升至2.67%的一周新高而显着造好。美元兑日圆更一度上升至98.12高位，较上日升逾1%。目前美元兑日圆的关键阻力位为上月的101.55高位跌至上周的95.77低位的50%反弹目标，此阻力位与20天SMA阻力相若，只要汇价目前的反弹没有高于此阻力位及随后可以成功返回97关口以下收市，料美元兑日圆的走势将再次转劣。 留意昨天美元兑日圆因触发97关口以上的大量止蚀买盘才能持续造好，故稍后97关口一旦得而复失，已可视为利淡美元兑日圆的讯号；一旦美元兑日圆重拾弱势，相信上周所造的95.77低位将会顺利失守。由于目前美元兑日圆的20周保历加通道底部支持与95心理关口相若，因此，若汇价稍后在跌破上周的低位后可以一举下破95心理关口，并在之下收市，将有利汇价继续以单边市形式朝着6月13日的93.77低位迈进。