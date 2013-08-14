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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 15:10 BJT

《香港报摘》--经济日报8月14日

* 要闻版头条:

--逾200亿港元涌进中资股，大行续唱好。 * 其他:

--华晨宝马销量出色，带动华晨中国 上半年盈利大增52%，至20.3亿元人民币，胜预期。华晨8年来首度派息。董事长吴小安称，销量可持续跑赢豪华车市场，华晨宝马可超额完成年初订下的20万辆目标。

--受累金属价格大跌，矿山品位下降及成本上扬，紫金矿业 上半年纯利按年大减53.95%，公司并发盈警，预告全年业绩按年出现大幅回落。 (完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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