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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 15:22 BJT

瑞士数据：7月生产者/进口物价较前月持平，较上年同期上升0.5%

路透8月14日 - 瑞士联邦统计局周三公布，7月生产者/进口物价较前月持平，较上年同期上升0.5%。(完)
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