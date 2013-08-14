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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 15:53 BJT

香港个股：中信泰富西澳磁铁矿项目再延宕，出货日期未定

路透墨尔本8月14日 - 中信泰富 表示，修复澳洲铁矿石项目一生产线所需的时间比预期长，也未提开始出货的日期。这宗铁矿石项目高达80亿美元，超过原先规划的预算，而且较原始日期已延后了约四年。

中信泰富Sino Iron项目再延宕，可望减轻今年稍后恐怕会出现的铁矿石供应过剩现象，因为该项目的两条生产线为预定年产约800万吨磁铁矿。Sino铁矿石项目是中国最大的海外矿业投资案。

中信泰富周三表示，第二条生产线一个重要处理厂需要修复，所需的时间比预期长。然而中信泰富表示，在启动第一条生产线方面已有进展。

“未来六个月的重点在于确保第一条生产线稳定营运，拉高到满负荷运转，”中信泰富在发布上半年业绩时表示。

Sino Iron项目启动迄今，成本已激增逾两倍。中信泰富将此归咎于自身缺乏经验，以及合同包商中国中冶 亦欠缺在澳洲施工并营运规模如此之大项目的经验。

中信泰富六年前从澳洲巨贾Clive Palmer手中买下该项目权益，迄今还未能获得任何收益。这也导致北京当局此后对于核准投资海外勘矿项目更为谨慎。

虽然已有可供出口的矿砂库存，但还未能开始出货，因为中信泰富与Palmer就港口安全管理问题正对簿公堂。

“在相关当局批准之后，就会安排出货，”公司表示，但拒绝进一步评论。(完) (编译 沈以文; 审校 李婷仪)
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