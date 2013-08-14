香港个股：中信泰富西澳磁铁矿项目再延宕，出货日期未定

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透墨尔本8月14日 - 中信泰富 表示，修复澳洲铁矿石项目一生产线所需的时间比预期长，也未提开始出货的日期。这宗铁矿石项目高达80亿美元，超过原先规划的预算，而且较原始日期已延后了约四年。
中信泰富Sino Iron项目再延宕，可望减轻今年稍后恐怕会出现的铁矿石供应过剩现象，因为该项目的两条生产线为预定年产约800万吨磁铁矿。Sino铁矿石项目是中国最大的海外矿业投资案。
中信泰富周三表示，第二条生产线一个重要处理厂需要修复，所需的时间比预期长。然而中信泰富表示，在启动第一条生产线方面已有进展。
“未来六个月的重点在于确保第一条生产线稳定营运，拉高到满负荷运转，”中信泰富在发布上半年业绩时表示。
Sino Iron项目启动迄今，成本已激增逾两倍。中信泰富将此归咎于自身缺乏经验，以及合同包商中国中冶 亦欠缺在澳洲施工并营运规模如此之大项目的经验。
中信泰富六年前从澳洲巨贾Clive Palmer手中买下该项目权益，迄今还未能获得任何收益。这也导致北京当局此后对于核准投资海外勘矿项目更为谨慎。
虽然已有可供出口的矿砂库存，但还未能开始出货，因为中信泰富与Palmer就港口安全管理问题正对簿公堂。
“在相关当局批准之后，就会安排出货，”公司表示，但拒绝进一步评论。(完) (编译 沈以文; 审校 李婷仪)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，