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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 15:29 BJT

韩国债市：公债价格下跌，因外资卖出期货合约

路透首尔8月14日 - 韩国公债价格周三走低，外资卖出公债期货，韩国股市上涨也施压公债价格。

指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨9个基点至3.66%，三年期公债9月期约 收低0.16点至105.50。

韩国金融市场周四将因公共假日休市。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.50 105.66

10年期公债收益率 3.66% 3.57%

五年期公债收益率 3.28% 3.23%

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注：* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 隋芬)
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