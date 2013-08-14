《香港报摘》--其他报纸重要消息8月14日

* 苹果日报

--因涉嫌账目被夸大而遭证监会入禀清盘的中金再生 ，一度下落不明的集团主席秦志威在前日自首被通宵扣查后，昨日已获准保释候查。

--综合17只金融股的恒生中国H股金融类指数，近两日累计大升8%，为一年半以来表现最佳。有基金经理认为，近日内银升势由轧空盘带动，虽然业绩难有惊喜，短线强势成疑问，但估值非常吸引，因此仍值得增持。 * 明报

--内地上市的房地产A股在进入8月份首13日，便先后最少有9间内房企业前后集资近200亿元人民币。初时集资所得只限用于棚户改造或兴建展览中心，但最新的例子已可以集资发展商业住宅，显示中央已全面放松内房商集资的规限。

--深圳前海管理局出台境外人才税务优惠细则，具体说明可享受前海15%个人所得税率的人才认定办法，由本周五起实施，试行两年。前海管理局人力资源处处长李锋表示，是次人才计划仅面向境外人士，是因为目前外籍人士仅占前海全体工作人员的0.76%。前海目标是在2015年，外籍人士的占比升至10%，2020年达15%至20%。李锋亦称目前前海约200名外籍人士，香港人占四成。 * 东方日报

--腾讯 为抗衡阿里巴巴集团在电子商贸的发展，又有新的部署。据市场消息透露，腾讯正寻求与内地零售商合作，方式包括与零售商成立合营公司，料会洽商华润创业 等零售网巨头，透过腾讯旗下的电商平台进军网上超市业务。相信腾讯是为了强化本身具主题性的电商项目，为微信5.0迈向商业化提供网上购物基础。

--消息透露，上周美国商品期货交易委员会(CFTC)向嘉能可 、高盛、摩根大通，以及有关公司旗下部分金属仓库发出传票，限令于本月23日前，呈交2010年1月至今全部与伦敦金属交易所(LME)有关的文件、电邮、即时讯息，甚至对话录音，以便调查其涉嫌抬高铜、铝等金属价格一案。 * 星岛日报

--全球金融市场今年大上大落，拥有「股坛金手指」谢清海坐镇的惠理集团 中期净利按年大跌96.2%。管理资产总值达86亿美元的惠理解释，纯利大跌主要因为初投资本及于旗下基金的投资录得公平值亏损净值所致，该等投资于业绩期末随大市回落而下跌。 * 文汇报

--匹克体育 中期净利按年减少62.5%，公司称库存有所改善，看好行业前景。 * 大公报

--合景泰富 称，今年会继续加快投地步伐，随着下半年销售资金回笼，加上大部分税项已于6月支出，料全年负债比率可由6月底的72.1%，回落至年底的约60%水平。今年全年可售面积200万平米，其中下半年新推11个全新项目，涉及面积90万平米。(完)