台湾债市：五年公债殖利率随美债弹升，10年期公债殖利率收创逾四年高位

* 五年期公债殖利率收在逾两周高位 * 10年期公债殖利率收在逾四年高位 路透台北8月14日 - 台湾债市五年期公债殖利率周三明显弹升。由于美国零销售数据不 差，带动市场对缩减宽松政策的预期，令美债殖利率明显收高，指标五年期公债殖利率TW5 YT=OTC创近两周高位，10年期公债殖利率 更收创逾四年高位。 五年期公债102/2期殖利率收在1.1596%，创近两周高位；前次高位在8月2日的1.1696% ；10年期公债102/6期殖利率收在1.62%，是逾四年的高位；前次高位是2009年7月7日收盘的 1.6245%。 一位银行业交易员说，〞10年券成交是不多啦，算是订一个价。〞他进一步指出，由于 10年期公债将在月底开启新券的发行前交易(when-issued)，近期102/6期公债在市场上交易 并不热络，今日成交仅1亿台币，量能不大。 美国公债收益率(殖利率)周二迫近两年高位，此前数据显示在苦苦挣扎的欧洲经济可能 已摆脱困境，且具韧性的美国消费者支出将可能推动下半年经济成长加速。指标10年期公债 收益率报2.721%，日内上涨10个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 +2.61 1.1596 1.1596-1.1700 154.5 10 102/6 +6.45 1.6200 1.6000-1.6200 1.0 他们表示，由于美联储(FED)将缩减宽松政策的影响，市场的交易心态偏向保守，尤其 是近月以来长天期公债的标售均不足额标出，更显示市场的保守操作。 此外，今日尾盘时30年券成交在2.492%之后，前端的10年券也有卖压出笼。他们表示， 10年券今日收在1.62%的水位，和20年期公债殖利率约在2.3%的水位，两者相差还有近70基 点的价差，与先前殖利率曲线趋陡前约40基点的水位，仍有一个差距。 他们也说，10年和20年期公债殖利率两者目前70点差距若要收歛，可能是10年殖利率再 向上，20年殖利率向下，目前市场仍在测试两者的殖利率水位。 他们预估，明日五年券殖利率水位料在1.14-1.18%之间，10年券估落在1.58-1.65%。( 完) 年期 期别 收盘价 30 102/9 2.4920 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.6200 5 102/2 1.1596 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)