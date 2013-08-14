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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 15:58 BJT

台湾债市：五年公债殖利率随美债弹升，10年期公债殖利率收创逾四年高位

* 五年期公债殖利率收在逾两周高位
    * 10年期公债殖利率收在逾四年高位

    路透台北8月14日 - 台湾债市五年期公债殖利率周三明显弹升。由于美国零销售数据不
差，带动市场对缩减宽松政策的预期，令美债殖利率明显收高，指标五年期公债殖利率TW5
YT=OTC创近两周高位，10年期公债殖利率 更收创逾四年高位。
    
    五年期公债102/2期殖利率收在1.1596%，创近两周高位；前次高位在8月2日的1.1696%
；10年期公债102/6期殖利率收在1.62%，是逾四年的高位；前次高位是2009年7月7日收盘的
1.6245%。
    
    一位银行业交易员说，〞10年券成交是不多啦，算是订一个价。〞他进一步指出，由于
10年期公债将在月底开启新券的发行前交易(when-issued)，近期102/6期公债在市场上交易
并不热络，今日成交仅1亿台币，量能不大。
    
   美国公债收益率(殖利率)周二迫近两年高位，此前数据显示在苦苦挣扎的欧洲经济可能
已摆脱困境，且具韧性的美国消费者支出将可能推动下半年经济成长加速。指标10年期公债
 收益率报2.721%，日内上涨10个基点。 
 
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)   成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币
                                                                              )
      5     102/2                     +2.61     1.1596   1.1596-1.1700    154.5
     10     102/6                     +6.45     1.6200   1.6000-1.6200      1.0
       
    他们表示，由于美联储(FED)将缩减宽松政策的影响，市场的交易心态偏向保守，尤其
是近月以来长天期公债的标售均不足额标出，更显示市场的保守操作。
    
    此外，今日尾盘时30年券成交在2.492%之后，前端的10年券也有卖压出笼。他们表示，
10年券今日收在1.62%的水位，和20年期公债殖利率约在2.3%的水位，两者相差还有近70基
点的价差，与先前殖利率曲线趋陡前约40基点的水位，仍有一个差距。
    
    他们也说，10年和20年期公债殖利率两者目前70点差距若要收歛，可能是10年殖利率再
向上，20年殖利率向下，目前市场仍在测试两者的殖利率水位。
    
    他们预估，明日五年券殖利率水位料在1.14-1.18%之间，10年券估落在1.58-1.65%。(
完)
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                       2.4920
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.6200
          5       102/2                       1.1596
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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