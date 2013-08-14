台湾债市：五年公债殖利率随美债弹升，10年期公债殖利率收创逾四年高位

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
* 五年期公债殖利率收在逾两周高位 * 10年期公债殖利率收在逾四年高位 路透台北8月14日 - 台湾债市五年期公债殖利率周三明显弹升。由于美国零销售数据不 差，带动市场对缩减宽松政策的预期，令美债殖利率明显收高，指标五年期公债殖利率TW5 YT=OTC创近两周高位，10年期公债殖利率 更收创逾四年高位。 五年期公债102/2期殖利率收在1.1596%，创近两周高位；前次高位在8月2日的1.1696% ；10年期公债102/6期殖利率收在1.62%，是逾四年的高位；前次高位是2009年7月7日收盘的 1.6245%。 一位银行业交易员说，〞10年券成交是不多啦，算是订一个价。〞他进一步指出，由于 10年期公债将在月底开启新券的发行前交易(when-issued)，近期102/6期公债在市场上交易 并不热络，今日成交仅1亿台币，量能不大。 美国公债收益率(殖利率)周二迫近两年高位，此前数据显示在苦苦挣扎的欧洲经济可能 已摆脱困境，且具韧性的美国消费者支出将可能推动下半年经济成长加速。指标10年期公债 收益率报2.721%，日内上涨10个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 +2.61 1.1596 1.1596-1.1700 154.5 10 102/6 +6.45 1.6200 1.6000-1.6200 1.0 他们表示，由于美联储(FED)将缩减宽松政策的影响，市场的交易心态偏向保守，尤其 是近月以来长天期公债的标售均不足额标出，更显示市场的保守操作。 此外，今日尾盘时30年券成交在2.492%之后，前端的10年券也有卖压出笼。他们表示， 10年券今日收在1.62%的水位，和20年期公债殖利率约在2.3%的水位，两者相差还有近70基 点的价差，与先前殖利率曲线趋陡前约40基点的水位，仍有一个差距。 他们也说，10年和20年期公债殖利率两者目前70点差距若要收歛，可能是10年殖利率再 向上，20年殖利率向下，目前市场仍在测试两者的殖利率水位。 他们预估，明日五年券殖利率水位料在1.14-1.18%之间，10年券估落在1.58-1.65%。( 完) 年期 期别 收盘价 30 102/9 2.4920 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.6200 5 102/2 1.1596 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，