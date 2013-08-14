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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 15:50 BJT

金属期市：铜价接近九周高位，受惠于中国需求前景好转

0715GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7282.00 7.00 +0.10 -8.16

上海期铜 52150 80 +0.15 -9.59

COMEX期铜 3.31 -0.01 -0.20 -99.09

LME期铝 1875.25 -5.75 -0.31 -9.45

上海期铝 14365 -65 -0.45 -6.39

LME期锌 1936.50 -8.50 -0.44 -6.15

上海期锌 14855 -690 -4.44 -4.44

LME期镍 14743.00 3.00 +0.02 -14.06

LME期铅 2171.00 -8.00 -0.37 -7.22

上海期铅 14400.00 -35.00 -0.24 -5.57

LME期锡 21750.00 -55.00 -0.25 -7.05

LME/上海套利价差^ -210

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/郑茵 审校 隋芬/王兴亚)
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