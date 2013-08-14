《中国新债预测》进出口行三期新债结果料高于二级，市场供求预期仍偏空

* 招标品种：进出口行两年、七年和10年期固息债

* 招标时间：周四(15日)10:00-11:00

* 招标金额：两年期至多90亿元/七年至多100亿元/10年至多80亿元人民币

* 预测区间：4.25%-4.42%； 4.40%-4.69%；4.55%-4.71%

* 预测均值：4.33%； 4.50%；4.65%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透上海8月14日 - 中国进出口银行周四将招标发行三期固息金融债，含两年、七年和10年期。路透调查显示，明日三期新债中标结果预计继续高于二级市场，预测均值分别为4.33%、4.50%和4.65%。

市场人士指出，央行央票续作进一步挤占机构配置需求，近期一级市场新债供给压力不小，而二级市场中长端品种收益率连续几日飙升，市场预期悲观，交投氛围偏空。

“现在的市场也预测不准，感觉市场还是挺悲观的，应该不会低于今天二级收益，基本上二级的成交收益率再加10BP(基点)就差不多了，”华南地区一银行交易员戏称。

上海另一银行交易员认为，近期作为市场配置主力的大行参与积极性降低，且一级市场供给明显增多，致债券市场压力较大，尽管短端资金面影响偏正面，但长端在央行央票不断续做以及基本面好转迹象显现的影响下，收益率上行较为明显，预计明日口行债招标结果亦将高于二级。

华南另一银行交易员则指出，由于两年和七年期品种是增发债，七年期的实际剩余期限只有4.92年，所以七年期品种参考五年的估值可能更准确一些。

中国银行间债市周三现券收益率整体续升，悲观情绪仍在场内弥漫，且今日一级招标利率较预期大幅走高，令二级整体难脱疲态。不过交易员们提到，盘中有买盘介入，助力以国债为代表的个别期限利率品种有所企稳。[ID：nL4T0GF1D4]

央行周一续做755亿元三年期央票，利率3.50%。但周二公开市场的110亿元七天期逆回购，中标利率却达3.9%，虽较最近一期的4%走低，但大幅高于二级市场水平。受此影响，资金利率应声走高，一二级债市收益率联袂上行，基准10年国债收益率再次刷新近两年来新高。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期、五年期、七年期和10年期品种最新收益率分别报在4.2881%、4.3994%、4.5574%和4.5500%。

明日招标的两期债为进出口行今年第19、20和21期金融债。其中，两年期品种为今年第十七期债券的增发，七年期则为2011年第十一期金融债的增发；三期债的具体条款如下:

第19期 第20期 第21期

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招标金额 至多90亿元 至多100亿元 至多80亿元

期限/计息方式 两年固息 七年固息 10年固息

票面利率 4.196% 4.53% --

招标时间 8月15日10:00-11:00

招标方式 多重价格中标(美国式) 多重价格中标(美国式) 单一利率中标（荷兰式）

缴款日/起息日 8月20日/8月6日 8月22日/7月14日 8月26日

发行期 8月15日-8月20日 8月15日-8月22日 8月15日-8月26日

上市日 8月26日 8月28日 8月30日

基本承销额 无 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10% 发行总额0.15%