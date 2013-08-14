《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月14日

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透香港8月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7551港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高31.33点或0.2%，报15,451.01点。此前美国公布包括零售销售在内的强劲经济数据。 苹果 则推高Nasdaq指数，因之前美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)披露持有苹果多头头寸。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 188.270 1.92 36393 14.601 0.28 中国铝业 8.700 0.46 36825 2.699 -0.05 中国移动 54.520 0.66 206037 84.562 0.73 中国人寿 38.250 2.14 82318 19.776 -0.02 中石油 119.790 1.71 32125 9.290 -0.43 中石化 75.620 0.59 18083 5.864 -0.27 汇丰控股 55.600 0.93 241860 86.237 0.10 中电信 51.250 0.10 19702 3.974 0.37 中国联通 15.570 0.65 102922 12.075 0.12 兖州煤业 8.510 0.71 187285 6.600 -2.66 华能国际 41.230 -1.58 16475 7.994 -0.82 南方航空 19.660 2.77 19518 3.049 0.31 东方航空 16.370 4.00 13587 1.270 -49.42 中芯国际 3.910 -2.25 66270 0.606 2.79 (完)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，