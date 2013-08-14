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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 15:45 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月14日

路透香港8月14日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7551港元      )
 
 美股道琼工业指数      周二收高31.33点或0.2%，报15,451.01点。此前美国公布包括零售销售在内的强劲经济数据。
 苹果        则推高Nasdaq指数，因之前美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)披露持有苹果多头头寸。 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       188.270    1.92      36393            14.601       0.28
 中国铝业                       8.700    0.46      36825             2.699      -0.05
 中国移动                      54.520    0.66     206037            84.562       0.73
 中国人寿                      38.250    2.14      82318            19.776      -0.02
 中石油                       119.790    1.71      32125             9.290      -0.43
 中石化                        75.620    0.59      18083             5.864      -0.27
 汇丰控股                      55.600    0.93     241860            86.237       0.10
 中电信                        51.250    0.10      19702             3.974       0.37
 中国联通                      15.570    0.65     102922            12.075       0.12
 兖州煤业                       8.510    0.71     187285             6.600      -2.66
 华能国际                      41.230   -1.58      16475             7.994      -0.82
 南方航空                      19.660    2.77      19518             3.049       0.31
 东方航空                      16.370    4.00      13587             1.270     -49.42
 中芯国际                       3.910   -2.25      66270             0.606       2.79 (完)
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