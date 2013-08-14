中国债市：利率互换曲线冲高后回稳，现券弱势下IRS仍易涨难跌

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海8月14日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三冲高后缩减大部分升幅，早盘回购利率整体上行，现券收益率仍涨势不止，IRS亦受累持续攀升，不过之后在止盈盘等推动下走势稍有回稳。
交易员认为，央行公开市场到期续做三年央票和逆回购操作同时进行，令市场预期不确定性较大，现券一二级市场又相互拖累反复走弱，IRS后市料仍易涨难跌。
“今天前面一直走高，现在有点下来了，五年最高到4.33%，昨天是4.28%，现在回到4.29%左右，”华南一银行交易员称。
他指出，尽管当前IRS及现券收益率都已不低，但由于央行政策传递的信号不甚清晰，在预期不明朗的情况下，机构可能仍会选择继续观望，IRS震荡走高或还将延续。
银行间资金市场周三主要回购利率续升，因央行公开市场操作导致的谨慎心态，续主导资金市场。虽然供需并未出现明显不平衡的状况，但在一二级市场现券等资产收益率不断攀高之际，七天等主要回购品种今日开盘价就不低，盘中成交也就基本在附近波动。
中国财政部周三招标发行的三年期国债，延续近期一级市场中标利率走高行情。交易员表示，现券二级市场疲弱走势不改，机构需求寥寥，而央行续发三年期央票进一步挤占投资机构额度，导致今日参与机构博边际意图浓厚，招标结果明显偏高。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9500/4.0500 3.9733/4.0517 4.1017/4.1783 4.2700/4.3520 4.2700/4.5150
上日 3.9067/4.0107 3.9120/3.9960 4.0020/4.0880 4.1860/4.2740 4.1900/4.4440
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变化 +0.0433/+0.0393 +0.0613/+0.0557 +0.0997/+0.0903 +0.0840/+0.0780 +0.0800/+0.0710
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,022.65亿元，较6月的3,181.2亿元减近四成。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，