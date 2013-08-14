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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 16:19 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3272    1.3261     +0.08     +0.59    1.3194
 美元/日圆                      98.12     98.20     -0.08    +13.12     86.74
 欧元/日圆                     130.22    130.21     +0.01    +13.77    114.46
 美元/瑞郎                     0.9351    0.9326     +0.27     +2.14    0.9155
 英镑/美元                     1.5438    1.5447     -0.06     -5.00    1.6251
 美元/加元                     1.0349    1.0342     +0.07     +4.31    0.9921
 澳元/美元                     0.9108    0.9114     -0.07    -12.36    1.0393
 新西兰元/美                   0.7993    0.7962     +0.39     -3.50    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     89.370    89.500     -0.15     -0.84    90.130
 新西兰元/日                   78.430    78.190     +0.31    -44.30   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.47    151.69     -0.15     +7.56    140.82
 澳元/新西兰                   1.1388    1.1440     -0.45     -9.19    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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