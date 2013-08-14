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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 16:42 BJT

香港数据：7月底止外汇基金境外资产为24,836亿港元--金管局

路透香港8月14日 - 香港金管局周三公布，截至7月底止，外汇基金境外资产为24,836亿港元，较上月底减少297亿港元。

金管局称，货币基础为12,325亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为2,011亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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