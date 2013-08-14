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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 17:01 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收高，但大行尾盘购汇再现令涨幅收窄

* 即期收高，与中间价连续走弱背向
    * 尾盘大行购汇再现
    * 客盘人民币升值预期偏强
    * 实质性突破6.12或只是时间问题

 (新增评论及更新收盘报价)
    路透北京8月14日 - 人民币兑美元即期 周三收强，与中间价连续第二天走弱
背道而驰。交易人士称，两家中资大行尾盘再度发力购汇，令人民币涨幅收窄至6.12元附近
。不过客户结汇热情逐渐升温，在疑为监管层干预的情形下，后期可能保持缓慢升值态势。

    “很明显，有两家中资大行盘间一直在买美元嘛，然后尾盘的时候在6.1180左右发力买
。快收盘了流动性不好，那时候很容易就买上去（美元价格）了。”上海一股份行交易主管
并补充说，同时还看到另一家中资大行一直在出美元。
    
    他表示，现在央行态度还是不好捉摸，又不让升，又不肯贬。作为银行而言也很难受，
不能不交易，交易起来又不知道方向。不过最近人民币创新高后感觉客户结汇明显增多，后
期猜测还是缓慢走升，可以先看到6.10元。
    
     北京一国有银行交易员称，总体而言结汇还是偏多，客盘的人民币升值预期感觉还是
比较强，尤其现在即将进入8月下旬，传统的季节性购汇高峰期基本过去了，后期人民币升
值压力可能更强，6.12的关口迟早将被实质性突破。
    
    “这几天日间都比较平淡，没有太大的波动，今天基本还是在6.12附近的位置波动，..
.迟早会突破6.12，未来还是要升值的。”北京一国有银行交易员指出。

    东京汇市美元周三基本全线持坚，交易商注意力转向美国即将公布的经济数据，以判研
数据会否加大美联储最早于下月开始缩减刺激举措的可能性。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1196        6.1217    0.03%
                  中间价               6.1720        6.1705    -0.02%
            成交额                    150亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.88% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        38         6.1177    6.1215
            2013年来即期升贬值幅度      1.81%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF      1,110                     
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:48            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2625/55      6.2620       
                     CNH即期          6.1164/69      6.1175       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)
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