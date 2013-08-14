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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 17:01 BJT

美国个股：百度出价18.5亿美元收购91无线，进军移动设备市场

路透8月14日 - 百度表示，

* 将以18.5亿美元收购91无线

* 收购包括网龙持有的57.4%的股权，以及其他股东手里的剩余股份

* 在91无线向当前股东发放5,206万美元特别股息后，交易价值为18.5亿美元。(完)

(编译 田建华; 审校)
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