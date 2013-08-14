更新版 1-中国货币市场：主要回购利率续升，主要受谨慎心理推动而供需尚可

(新增收盘报价)

路透上海8月14日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率续升，因央行公开市场操作导致的谨慎心态，续主导资金市场。虽然供需并未出现明显不平衡的状况，但在一二级市场现券等资产收益率不断攀高之际，七天等主要回购品种今日开盘价就不低，盘中成交也就基本在附近波动。

“主要还是市场心态有变，恐慌因素导致的，供需还是比较平衡的，没有特别紧张。”上海一商业银行交易员称。

她指出，目前各个市场价格较为混乱，未来资金中枢如何定位，目前来看预期仍不够明朗，央行公开市场七天逆回购定价在3.90%，但三年央票到期续作的利率定位在3.50%，而今日早间发行的三年期国债加权中标利率已攀升至3.77%。

“所以大家能承受的(资金)价格范围在扩大，资产端收益率在不断往上走，那成本上个20个点(bp)也还能接受。”她称。

华东一商业银行交易员则指出，今日回购利率报价主要受开盘价指导，如七天回购开盘已经定位在3.90%，目前心态又普遍谨慎，“价格上去了基本也下不来。”她称。

而继周二隔夜回购利率升逾20个bp后，今日隔夜升幅再超20个bp至3.44%附近，上述上海的交易员指出，隔夜当前价位个人感觉略有偏高，资金并不是太紧张，近期机构备付也都处于较高水平，如果七天回购看齐公开市场七天逆回购，在3.90%附近，隔夜定位在3.3%附近可能相对适宜。

财政部早间招标的三年期固息国债加权中标利率为3.77%，明显高于市场预测均值3.69%，延续了近期一级市场中标利率走高行情。

本已疲弱的中国债市可谓是祸不单行，公开市场三年央票续做的利空还未消化，央行周二又将七天逆回购利率定在高于二级市场的水平。资金利率应声走高，一二级债市收益率联袂上行，基准10年国债收益率再次刷新近两年来新高。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,998.37亿元人民币，高于上日5,712.48亿元；其中隔夜品种成交4,761.69亿元，上日为4,529.28亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.4399 3.2393 +20.06 4,761.69

七天 3.8757 3.7339 +14.18 684.23

14天 4.1750 4.1604 +1.46 299.61 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 2.2050 2.2950 -9.00 --

七天 3.5100 3.6000 -9.00 --

14天 3.7000 3.8000 -10.00 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4400 3.3100 +13.00 --

七天 3.8576 3.7900 +6.76 --

14天 4.1800 4.1600 +2.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.4350 3.2253 +20.97 --

七天 3.8550 3.7020 +15.30 --