全球矿业：澳洲监管当局要求Fortescue与布洛克万矿业协商铁路使用事宜

路透墨尔本8月14日 - 澳洲矿企Fortescue Metals Group 试图避免将其铁路开放给香港企业布洛克万矿业 的意图，在周三遭到澳洲监管当局的阻止。

西澳经济监管局周三驳回Fortescue不愿与布洛克万矿业谈判的主张，Fortescue称后者并未提供证明其有能力建立一座铁矿石矿场。

西澳经济监管局也否决Fortescue的说法，Fortescue称让布洛克万矿业使用其管道可能干扰出货，还表示已没有足够的空间可提供给正在和该公司谈判的铁矿石商，例如Atlas Iron and Flinders Mines 。

布洛克万矿业对监管当局的决定表示欢迎，并等待未来30天之内监管当局对Fortescue所提出最高及最低使用费的裁定结果。

布洛克万矿业对外事务经理Michelle Manook表示，这是支持小型矿企取得至澳洲皮尔巴拉(Pilbara)矿区设施的重要一步。(完)