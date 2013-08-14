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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 17:24 BJT

路透基点：耐斯企业委托台湾银行安排13.6亿台币贷款--RLPC

路透香港8月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，肥皂和洗涤剂生产商耐斯企业股份有限公司委托台湾银行安排13.6亿台币(约合4,500万美元)五年期贷款。

贷款将分为10亿台币部分和1,200万美元部分。

筹得资金将用于资本支出和再融资。

贷款料将由新加坡公司Nice Land Development (Singapore) Pte Ltd筹借，耐斯企业提供担保。

耐斯企业的关系企业--爱之味股份有限公司2012年8月签订了一笔18亿台币五年期有担保贷款。这笔贷款也由台湾银行牵头，利率为较台湾银行一年期定期存款利率加码130个基点，税后保底利率为2.4%。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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