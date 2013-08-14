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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 17:14 BJT

中国贸易：7月进口棉花33.8万吨，同比减少16.6%--发改委引述海关

路透北京8月14日 - 中国国家发展和改革委员会周三援引海关总署统计称，7月份中国进口棉花33.8万吨，同比减少6.7万吨，减幅16.6%

统计并显示，1-7月中国累计进口棉花274.9万吨，同比减少20.5%。

截至7月份，2012棉花年度累计进口棉花412万吨，同比减少101.2万吨，减幅19.8%。(完)

欲浏览发改委网站原文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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