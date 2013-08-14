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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 17:44 BJT

欧元区经济：各方面数据显示复苏举目在望，但仍有障碍需克服--欧盟执委雷恩

路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩周三表示：

* 欧元区第二季GDP数据暗示欧洲经济正逐渐获得动能

* 各方面的数据都支持经济在下半年温和复苏的预测

* 认为欧元区危机已经结束为时过早，仍有严峻障碍需要克服。(完)
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