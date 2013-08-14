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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 17:24 BJT

新兴汇市：马币创三年新低，美联储缩减刺激的预期打压新兴亚洲货币

亚洲        当日      今年以来     2012年
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 日圆                           98.25       98.22       -0.03      -11.66       86.79
 坡元                          1.2717      1.2673       -0.35       -3.92      1.2219
 台币                          30.032      30.002       -0.10       -2.98      29.136
 韩元                         1118.40     1115.30       -0.28       -4.27     1070.60
 泰铢                           31.25       31.24       -0.03       -2.05       30.61
 菲律宾披索                     43.78       43.75       -0.07       -6.24       41.05
 印尼卢比                    10290.00    10285.00       -0.05       -6.41     9630.00
 印度卢比                       61.37       61.19       -0.29      -10.40       54.99
 马币                          3.2735      3.2585       -0.46       -6.58      3.0580
 人民币                        6.1191      6.1217       +0.04       +1.82      6.2303
 (完)
    
      
      
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 (编译 郑茵 审校 李婷仪)
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