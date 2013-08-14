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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 17:21 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月14日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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铁路总公司    100      10          *5.10%        AAA         8/14   申银万国证券等      
              100      20          *5.35%
===================================================================================


以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 张胜男)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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