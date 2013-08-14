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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 17:24 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业买超4.5亿台币

路透台北8月14日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       31.50       27.00       +4.50
     票券业        1.00        1.00        0.00
     证券业       14.00       18.50       -4.50
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