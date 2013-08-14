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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 18:09 BJT

欧元债市：德债期货触及盘中高位，因投资人在德债标售后回补空仓

路透伦敦8月14日 - 德债期货周三触及盘中高点，因交易员在德债标售之后回补空头部位。

德国销售32.31亿欧元10年期公债，需求不如7月时类似的销售，且低于今年均值。

德债期货 触及盘中高点141.04，日内上涨18个跳动点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 李春喜)
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