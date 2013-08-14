重温稿-台湾货币市场：短率暂无变化，市场关注中期利率走势

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
* 资金水位稍降，但短率暂无变化
* 两年期NCD发行排挤短天期央存单
* 短票市场利率区间低位成交增多
记者 林妙容
路透台北8月14日 - 台湾银行间短率周三暂时没有明显变化。银行端在提存期中旬努力去化资金，主要银行的当日超额准备连续两天出现负数，加上今日有300亿台币的国库券交割紧缩因素，市场资金水位有所下降，但需求依旧不振，钱多的银行拆出仍有难度，利率水准大致持于上日。
在拆款市况平淡之际，各家金融机构关注中期利率走势及央行发行两年期存单的后续效应。
市场资金调拨人士指出，本周初央行在两年期存单发行的同时，也大致等量减少对银行端28天、91天及182天三种常规天期的收受力道。由于目前利率曲线呈现负斜率，28天期存单利率0.87%高于两年期存单利率0.78%，令银行蒙受利差损失，也推高后续央行标售一年期存单时，银行往上拉抬利率的意愿。
〞(两年期存单发行时)很多人的存单(额度)都被砍了，看起来也不会恢复。〞一本地银行人士说。
市场人士指出，长短天期存单相互排挤，加上上日标售的364天期国库券利率自谷底回升，市场初步认为下月初央行标售的一年期存单从0.65%起跳应属合理，高于本月初的加权平均利率0.63%。不过也必须同时考量市场资金供需的基本面而定。
台湾央行周二代财政部标售364天期国库券，其决标贴现率为0.647%，符合预期。此次得标利率较上次标售同天期国库券走高1.8基点，利率有触底反弹迹象。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日亦收报0.385%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率在0.380-0.430%，与上日相同。
**短票市场区间低位成交渐多**
在短票市场方面，票券商及银行人士指出，今日在次级市场银行端询券意愿仍高，部分银行在积极去化资金的考量下，对利率下滑的态度软化，令区间低位的成交渐多。
〞没有办法，票券商就说没有票，0.66%如果不拿就没有。〞一大型银行交易员说。
此外，针对近期利率走势，一大型票券商指出，上日364天期国库券利率虽有走扬，但因为天期较长，且养券利差仍低，还不足以引起票券商的高度兴趣。但后续一年内较短天期的国库券标售，如果符合市场对利率的走扬预期，将吸引票券商更为积极进场。
上日国库券得标的行业分配，打破过去连续七期国库券由银行业100%得标的状况，票券商得标比率为1.83%，约当5.5亿台币。
今日30天期短票利率主要交投在0.66-0.67%，与上日相同。0.66%的成交多为两周内的稍短天期票券。
台湾央行今日共发行3,625.3亿台币存单，存单发行余额增2.8亿台币。
本周央行存单到期总额为1兆4,460.9亿台币，其他交易日分别为周四3,843.9亿及周五1,526亿。
拆款中心 资料显示，周三超额准备为43亿台币，累计超额准备为1,449亿，加计前期1%的超额准备为2,824亿台币。
**RP利率持稳低位**
债券市场附买回(RP)成交利率区间稳在低位。市场资金仍然充裕，尽管今日有国库券交割，但对市场影响不大。
一位票券商交易员表示，〞今日不缺资金，甚至没有收钱，不过外面钱还是蛮多的。〞
券商表示，上日标售的国库券主要是银行标走，〞反正银行的钱很多。〞他也称，客户端有询问要不要收钱，但囿于券源不够，因此多只是续做到期，未有新增。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%。主要成交区间偏低，大致和上交易日相似。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，和上日水位大致相同。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽/杨淑祯)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
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* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，