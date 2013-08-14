重温稿-中国经济：国务院公布促进信息消费实施意见，鼓励民间资本进入

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透北京8月14日 - 信息消费被中国政府寄望培育成继房地产、汽车之后的又一消费领域、新的经济增长点。中国国务院周三发布促进信息消费扩大内需的若干意见，细化支持信息消费的具体举措，包括鼓励民间资本进入、信贷支持等。
自7月12日国务院常务会议提出要大力发展信息消费，并提出“十二五”后三年信息消费规模年均增长20%以上的目标。之后工信部表示，正在会同发改委抓紧研究促进信息消费的具体政策，仅一个月后，办法出台。
《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出，到2015年中国信息消费规模超过3.2万亿元人民币，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。
该《意见》并提到，鼓励创新型、成长型互联网企业在创业板等上市，稳步扩大企业债、公司债、中期票据和中小企业私募债券发行。探索发展并购投资基金，规范发展私募股权投资基金、风险投资基金创新产品，完善信息服务业创业投资扶持政策。
“鼓励金融机构针对互联网企业特点创新金融产品和服务方式，开展知识产权质押融资。鼓励融资性担保机构帮助互联网小微企业增信融资。”《意见》称。
其并提到，鼓励民间资本参与宽带网络基础设施建设，扩大民间资本开展移动通信转售业务试点，支持民间资本在互联网领域投资，加快落实民间资本经营数据中心业务相关政策，简化数据中心牌照发放审批程序，鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。
文件并提出，根据企业申请情况和具备条件，推动于2013年内发放第四代移动通信（4G）牌照，同时扩大第三代移动通信（3G）网络覆盖。
国务院并要求，到2015年，城市家庭宽带接入能力基本达到每秒20兆比特(Mbps)，部分城市达到100Mbps，农村家庭宽带接入能力达到4Mbps，行政村通宽带比例达到95%。
《意见》还明确了促进信息消费的一系列支持政策，其中包括：清理涉及信息消费的行政审批事项，降低互联网企业设立门槛；对互联网、软件企业给予税收等方面优惠；鼓励和支持民间资本进入电信业；在有条件的地区开展信息消费试点示范市（县、区）建设。
被寄予厚望的中国信息消费上半年表现不俗。工业和信息化部副部长尚冰称，上半年信息消费规模达2.07万亿元，同比增长20.7%，电子交易总额达4.98万亿元。这一增速基本实现“年均增长20%以上的目标”。 (完)
欲浏览国务院文件全文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 张胜男/杨淑祯)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，