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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 18:55 BJT

马来西亚期市：库存增长打压市场小幅收低，但需求稳健限制跌幅

路透新加坡8月14日 - 周三马来西亚棕榈油期货下跌，因期末库存今年来首次增长。不过需求有弹性以及对大豆收成较低的预估限制市场跌幅。

马来西亚棕榈油局(MPOB)午后公布的数据显示，7月库存增长1%至166万吨，为去年12月以来首次上涨，市场预估为库存减少3%。

不过交易商称，数据表明7月当地消费从月均不足20万吨飙升至近29万吨，说明棕榈油需求依然稳健。

另外8月前10日棕榈油出口数据，也支撑市场。

吉隆坡一外资经纪商行的交易员称，“本地消费量异常高...可归因于生物柴油。”

“即将公布的出口数据预期也会利好市场，因此尽管库存增加，但跌幅有限。”

周四船货调查机构将公布8月1-15日出口数据。

指标10月棕榈油期货 收低0.1%，报每吨2,294马币(林吉特)。盘中价格触及2,308马币，为7月12日以来最高。

总成交量为37,343口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 郑茵)
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