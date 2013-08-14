重温稿-台湾个股：富邦金称正洽谈参股大陆期货公司49%股权，华一银望第三季完成交易

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透台北8月14日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 总经理龚天行周三称，两岸服务贸易协议已纳入期货产业，条件优于WTO，目前正积极洽谈参股大陆期货公司49%股权，目前尚未成案，至于华一银行交易案预计将于第三季完成交易。
龚天行在投资人说明会上并指出，目前整个市场处于升息初期阶段，已逐步将旗下寿险公司的持有债券存续期间缩短。
“两岸银行参股最好能相互参股，规模最好是门当户对!”他说。
富邦金继收购大陆华一银行80%股权后，预计第三季可望完成交易，亦在寻找两岸银行相互参股的契机，根据第二次两岸银行监理平台会议“金银会”已提高陆银参股金控旗下台资银行持股比重至20%。
富邦金指出，未来将透过华一银行持续于大陆第一线城市扩展据点，并透过子公司富邦银行(香港)参股的厦门银行持续在二、三线城市布局。
除了银行端大陆布局外，龚天行表示，两岸服务贸易协议已将纳入期货业，目前正积极洽谈参股49%大陆期货公司的机会，只不过目前尚未成案。
富邦金今日收跌0.72%，报41.20台币；台湾加权指数 则收跌0.44%，报7,951.33点。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，