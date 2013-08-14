美国数据：8月9日止当周抵押贷款申请活动指数下滑至逾一个月最低

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透纽约8月14日 - 周三公布的行业报告显示，尽管利率小幅下滑，但上周美国房屋贷款申请降至逾一个月最低水平。
美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布，8月9日止当周，涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后下滑4.7%，降幅为6月28日当周以来最大。
购房贷款申请指数跌5.4%，上周曾经打破的下行趋势得到恢复。
8月9日止当周，30年期固息抵押贷款利率降至4.56%，但不足以吸引买家入市。尽管该利率为6月21日当周以来最低，但仍大幅高过年内低点3.61%。
再融资需求也下滑，再融资指数下降4.4%至2,145.3点。再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于前周的63%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
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