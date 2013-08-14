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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 19:34 BJT

国际油市：亚洲指标柴油现货升水跌至三个月低位，来自印度船货增加

路透新加坡8月14日 - 周三亚洲指标柴油现货升水跌至三个月低位，交易消息人士称来自印度的船货增加，且印尼9月柴油需求预计依然低迷。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp(MRPL)求售第二批9月柴油船货，此前向嘉吉售出9月初装运的船货，价格为较中东含硫0.25%柴油报价每桶升水2美元。

消息人士称，与8月中装运、买家同样是嘉吉的船货相比，升水下滑了1.20美元。

行业消息人士表示，印尼国有能源公司Pertamina的8月和9月进口柴油预计降至300-350万桶，6月和7月约为500-550万桶。

“Pertamina此前买入很多柴油，因为他们需要在开斋节期间维持国家的储备水平。”雅加达一行业消息人士称。

“所以开斋节过后，Pertamina的柴油库存将恢复正常，他们不会进口那么多了。”

今日新加坡市场没有交易达成。(完)

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(编译 田建华; 审校 郑茵)
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