国际油市：亚洲汽油价格下滑，受市场供应充沛的拖累

路透新加坡8月14日 - 亚洲汽油裂解价差周三连续第二天下跌，达到每桶4.98美元的三日低点，因供应充足而承压。

印度本月料向亚洲市场至少提供50万吨汽油，与7月水平相近。7月供应量几乎是6月的两倍。

虽然供应量大致持稳，但对交易员来说却是利空，因随着穆斯林开斋节的过去，市场需求高峰差不多已经结束，亚洲汽油市场基本面已经转空。

越南Petrolimex求购一批汽油船货，但数量仅为5,500吨，交货日期为9月1-3日，招标截止到8月15日。投标价格有效期截止到8月16日。

“Dung Quat炼厂的生产看起来非常平稳，越南可能不需要进口太多，”一交易员说。

“新加坡交易员目前手中有相当多的供应，这种情况可能持续到9月，”他补充说。

亚洲石脑油价格小涨至每吨925.50美元，为4月1日以来高位，裂解价差为每吨104.85美元，为大约一个月来最高。

亚洲顶级石脑油买家台塑石化求购一批9月下半月交货的石脑油船货，此前不久该公司刚刚购买了液化石油气(LPG)，交货日期在9月。

利比亚周二告知客户，可能无法对下月交付原油给出承诺，因时断时续的罢工令其主要海上出口终端陷入瘫痪。这提振了石脑油市场人气。

新加坡现货市场达成五笔交易，其中三笔为石脑油，两笔为汽油。

BP出售一笔92号汽油船货给摩根士丹利，船期为8月29日至9月2日，价格为每桶114.30美元。

嘉能可向伊藤忠出售一批10月上半月的石脑油船货，价格为每吨923.00美元；同时还出售一笔9月下半月船期的船货给Socar，价格与前一笔相同。(完)

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